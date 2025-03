Mer rocka Odd Bjarne Vigre

Odd Bjarne Vigre er en moderne visesanger. På albumet «Viser fra en slagmark» prøver han seg på et litt mer rocka uttrykk på flere av låtene. Dette fungerer greit, men musikken stilmessig spriker litt.

Her er mange sanger som passer på radio, og dette er musikk som har flere lag og maner til ettertanke. Likevel føles det som om vi har hørt dette før. Han kunne godt forsøkt å oppdatert seg noe. Når en gir ut musikk hvor sjangeren tilsier at en skal konkurrere med artister som Kurt Nilsen og Bjørn Eidsvåg, bør også produksjonen låte like proft. Det gjør den ikke helt. Inderligheten i musikken er der, tekstene er fremdeles like gode, her er flere fengende melodier og det er lite å utsette på arbeidet til artisten selv, men lyden og samspillet låter noe rufsete her og der. Likevel er åpningskuttet av et slikt kaliber at den fester seg som tyggis på hjernebarken og blir værende. Her er flere sterke låter, som Den vakre «Sånn som de andre», den fengende «Me e her», den kvikke «Etterlyst», det uendelig fine tittelsporet, varme «Forlåt kamrat», og balladen «Uten deg».