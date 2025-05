Linkin´ Park på steorider

Det tunge riffet og den enorme dynamikken får dette til å høres ut som Linkin´ Park på steorider.

Dette høres litt ut som Linkin´ Park dersom Evanescence skrev for Linkin Park (med Chester Bennington), og det er ment som et kompliment. Men dette er ikke amerikanske Linkin´ Park, det er Fake Eclipse fra Sandefjord, og det er så kult, fordi det er sjeldent man hører en så velprodusert utgivelse fra et norsk metal band, spesielt i denne sjangeren nu-metal møter metal core. Lydbildet på singelen «Weight Of it All» er grandiost. Her er følelsesladete melodier og heftig growling. Ja, det låter veldig amerikansk, hvilket ikke er så vanlig å høre fra Norge lenger.

Sangen åpner med en synth som høres en smule datert ut, før så Fredrick Iversen gir en smaksprøve på hvilke melodilinjer vi kan vente oss, før en tidlig pay off kommer i form av en guttural utblåsning levert av Lokesh Patil, og et beintøft gitarriff fra Bjørn Sander Bjaanes som gir et velkomment adrenalin-kick. Det er trommeslager Andreas Iversen som utløser skredet.

Arrangementet kaster ikke bort noe tid på lange introer, soloer eller annen dødtid. Selve teksten er noe generisk, og handler om å slite mentalt med motgang, men den er veldig effektiv og er helt i tråd med stemninga i låta.

Sjekk den ut her: