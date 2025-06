Flott popmusikk laget med kunstig intelligens

Koffe er en artist fra Egersund som gir ut musikk som i hovedsak er laget ved hjelp av kunstig intelligens. Kun teksten og deler av produksjonen, hva enn det betyr, er laget av artisten selv. Vi velger å tro at deler av instrumenteringa er enten spilt eller programmert av artisten.

Kanskje dette er en forsmak på hva vi har i vente; musikk som er generert av en datamaskin. For, det er ingenting i veien for at teksten skal kunne fremskaffes ved å mate en app med noen stikkord.

Uansett låter dette veldig pent og moderne, og ikke som plagiat av noen andre etablerte artister. Dersom roboten hadde fulgt etablerte konvensjoner, ville rap-sekvensen vært fremført av en annen stemme enn melodien som er sunget. «Rosa» overrasker med et rap-vers fremført av samme «person» som synger de andre versene, og det hele er gjort med overbevisende Rogaland-dialekt. Så, dersom dette er 90% KI, er det likevel et betydelig arbeid som ligger bak for å få alle puslebitene til å passe sammen.

Arrangementet låter mye mer profesjonelt, sammenhengende og «menneskelig» enn mange musikalske TikTok-sensasjoner, selv om spesielt vokalen og pianoet låter til dels i overkant prosessert i deler av låta, da den tilfører en effekt som om sangen er fra en mp3-fil med altfor lav oppløsning eller en radiosending uten det beste signalet. Den mangler klarhet. Likevel er det en nerve i fremførelsen. Her er ord i slutten av setningene som ytres nesten bare med pust, og det er en inderlighet å spore i leveringa.

Selve teksten fremstår en smule religiøs, men likevel fargerik, malerisk og kreativ, og handler om savn etter noen som ikke er der lenger.

For å konkludere får vi vel si at dette låter ikke altfor dystert med tanke på hva vi har i vente når det gjelder musikk i fremtiden. Det er håp for en god musikalsk opplevelse, selv med kunstig intelligens i miksen.