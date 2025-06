Jokkes arvtager

Død Drøm er et band som tilsynelatende vanker i samme miljøet som Jokke & Valentinerne, Raga Rockers og Backstreet Girls, ettersom Død Drøm låner både stilen og noen av musikerne av dem.

Liker du nevnte grupper, og helst i den rekkefølgen, er sjansen stor for at du vil like Død Drøm. Dette er tilbakelent rennesteinmusikk med tekster norsk – upretensiøs råkk med en pønke-sensibilitet og en motkultur til den polerte og overproduserte rocken. Produksjonen låter passe røff ut, uten at det er på demo-nivå. Det er akkurat slik det skal være. Miksen kunne sikkert vært litt tightere, men det hadde kanskje gått på kompromiss med bandets uttrykk. Vi hører i alle fall hva vokalisten synger.

«Til alle dem» er en hyllest til alle damene som har stilt opp i livet. Singelen kom ut 29. mai.

Teksten kan alle kjenne seg igjen i, men selv ikke Joachim Nielsen eller Michael Krohn skrev så enkle tekster. Likevel bør noen ta over etter dem, og det kan like godt være Kristen Vangsbakken i Død Drøm. Allsangfaktoren er stor. Dette vil gjøre seg på festivaler i sommer, og det er på tide denne typen musikk får en renessanse. Det er bra det fortsatt finnes slike band i 2025, som synger på norsk.

Se musikkvideoen under.