Bluesrock uten gyngestol

Det er ikke til å stikke under en stol at publikummet på den utsolgte konserten med Mike Zito Band på Oslo Bluesklubb er i det gråere sjiktet, men de kjenner igjen kvalitet når de hører den. Nå har også de yngre oppdaget klubben som gir alle under 30 år inngang for en hundrings.

Alle foto: Tove Andersson

«Hvis du ikke tror på det du synger, vil du aldri bli en god sanger,» ble Mike Zito en gang fortalt. Han river i gang sin «Forever My Love», en låt han skrev til sin kreftsyke kone Laura, som gikk bort for to år siden. Låta ligger på det siste albumet Life Is Hard, og han synger med den karakteristiske tåren i stemmen.

– Jeg skal ikke plage dere med for mye prat, sier Mike, som elsker å trikse med gitaren, imponere med riff og avslutte med hoftevrikkende gitaronani.

Sjangrene han er innom på en konsert er fra blues til køntry og funk, som «Don’t bring me down».

– Det er min anti-Facebook-låt, forteller han i pausen, før han viser oss hvordan han switcher sømløst fra plekter til fingre.

Lokalet er stappfullt, ikke en stol å oppdrive, men likevel gir YNG Bar & Social en åpen, koselig følelse og en god konsertopplevelse uten øresus som følge. Man hører at bassist Scot Sutherland og trommis Matthew Johnson leker seg med musikken. Her får vi Hendrix-riff, Stevie Wonder og Zeppelins «Whole Lotta Love».

I Oslo Bluesklubb har hovedstaden en 30 år gammel institusjon som rocker, swinger og selvsagt byr på god, gammeldags blues av alle sorter: Boogie, memphisblues, vestkystblues, jump-blues, chicagoblues, ørkenblues og selvsagt Damer i Blues. Den siste er både en sjanger og et norsk band bestående av Rita Engedalen og Margit Bakken. Damene tar med seg sangeren og skuespilleren Kim Fairchild som er kjent for sin forestilling om Bille Holiday, til Østkanten Bluesklubb 6. mars, og i anledning kvinnedagen to dager senere kommer også den svenske duoen Among Lynx med Eva-Mi Ringqvist og Elin Öberg med en hyllest til sine kvinnelige forbilder.

Men tilbake til Mike Zito. Mannen fra St. Louis, Missouri er ingen hvem-som-helst, men en prisbelønt musiker som blant annet startet det gitarbaserte, testosteronfylte bandet Royal Southern Brotherhood. Albumet Resurrection var en kritikerfavoritt som vant Blues Music Award for årets bluesrockalbum i 2022. I år er Zito er nominert i to kategorier: Album of the Year og årets bluesrockalbum med Help Yourself, som han har laget sammen med Albert Castiglia. Konkurrentene er ingen ringere enn Devin Allman og Walter Trout, for å nevne noen. Poenget er imidlertid at – med eller uten flere priser – kommer Mike Zito tilbake til Norge, med sin venn Albert og bandet Blood Brothers for å spille på Notodden Blues Festival i august 2026.

(Forfatter og musikkskribent Tove Andersson)