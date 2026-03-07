Bjørn Berge tolker kultbandet Morphine på ny plate

Den velkjente gitaristen Bjørn Berge hyller sine musikalske helter i Morphine med et coveralbum som slippes 7. mai.

 

– Morphine var noe helt eget. De hadde groove, råskap og sjel på en måte som traff meg umiddelbart, og som fortsatt inspirerer meg i dag, sier Berge i en pressemelding.

 

Haugesunderen har i flere tiår markert seg som en av Norges mest særpregede gitarister. Debutalbumet kom i 1997, og siden den gang har haugesunderen jevnlig utgitt album og turnert både i Norge og Europa. Han har mottatt to Spellemannpriser i blueskategorien, samt Bluesprisen under Notodden Blues Festival i 2001.

Mark Sandman på scenen i 1997. Foto: Grayson Lang-Wiki-Commons

 

 

Det kommende albumet er en personlig hyllest til Morphine, et band Berge oppdaget tidlig på 1990-tallet og som han siden har båret med seg som inspirasjonskilde. Første smakebit fra utgivelsen er singelen «Early to Bed».

 

Døde på scenen

Morphine ble dannet i Cambridge, Massachusetts i 1989 av vokalist og bassist Mark Sandman, saksofonist Dana Colley og trommeslager Jerome Deupree. Bandet skilte seg raskt ut blant andre band med sitt mørke, minimalistiske uttrykk: barytonsaksofon i stedet for gitar, Sandmans karakteristiske tostrengs bass og en sløy blanding av blues, jazz og rock.

 

Gjennom 1990-tallet fikk Morphine kultstatus med album som Cure for Pain (1993) og Yes (1995). Mark Sandman døde under en konsert i Italia i 1999, 46 år gammel.

 

Mellom bluesen og rocken

Early to Bed blir første singel fra albumet Morphine.

 

Berge tolker selvfølgelig Morphine på sin egen måte. I stedet for barytonsaksofonen som var sentral i amerikanernes lydbilde, bruker Berge baritongitar for å hente frem den samme mørke klangen.

Albumet Morphine blir Berges 15. utgivelse. Som vanlig ventes han også å ta materialet med seg ut på veien – et sted der haugesunderen gjennom mange år har bygget sitt rykte som en formidabel liveartist.

 

Henning Poulsen

Jeg har skrevet for Panorama siden 2000, og de senere årene har jeg fungert som nettavisens redaktør. Jeg er utdannet journalist og jobber i kommunikasjonsbransjen. På fritiden har musikkhobbyen etter hvert fått konkurranse av ølbrygging.
