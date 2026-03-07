Bjørn Berge tolker kultbandet Morphine på ny plate

Den velkjente gitaristen Bjørn Berge hyller sine musikalske helter i Morphine med et coveralbum som slippes 7. mai.

– Morphine var noe helt eget. De hadde groove, råskap og sjel på en måte som traff meg umiddelbart, og som fortsatt inspirerer meg i dag, sier Berge i en pressemelding.

Haugesunderen har i flere tiår markert seg som en av Norges mest særpregede gitarister. Debutalbumet kom i 1997, og siden den gang har haugesunderen jevnlig utgitt album og turnert både i Norge og Europa. Han har mottatt to Spellemannpriser i blueskategorien, samt Bluesprisen under Notodden Blues Festival i 2001.

Det kommende albumet er en personlig hyllest til Morphine, et band Berge oppdaget tidlig på 1990-tallet og som han siden har båret med seg som inspirasjonskilde. Første smakebit fra utgivelsen er singelen «Early to Bed».

Døde på scenen

Morphine ble dannet i Cambridge, Massachusetts i 1989 av vokalist og bassist Mark Sandman, saksofonist Dana Colley og trommeslager Jerome Deupree. Bandet skilte seg raskt ut blant andre band med sitt mørke, minimalistiske uttrykk: barytonsaksofon i stedet for gitar, Sandmans karakteristiske tostrengs bass og en sløy blanding av blues, jazz og rock.

Gjennom 1990-tallet fikk Morphine kultstatus med album som Cure for Pain (1993) og Yes (1995). Mark Sandman døde under en konsert i Italia i 1999, 46 år gammel.

Mellom bluesen og rocken

Berge tolker selvfølgelig Morphine på sin egen måte. I stedet for barytonsaksofonen som var sentral i amerikanernes lydbilde, bruker Berge baritongitar for å hente frem den samme mørke klangen.

Albumet Morphine blir Berges 15. utgivelse. Som vanlig ventes han også å ta materialet med seg ut på veien – et sted der haugesunderen gjennom mange år har bygget sitt rykte som en formidabel liveartist.