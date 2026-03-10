Uffe er tilbake!

Uffe Lorenzen er tilbake – denne gangen under eget navn og på tur på mimrestien. Den danske rocklegenden er kanskje mest kjent fra band som Spids Nøgenhad eller Baby Woodrose, men har i de siste årene vært aktiv med album utgitt under eget navn før han ble å se i bandet Lydsyn – sist sett på scenen på Kafe Hærverk i fjor – som han så langt har utgitt to album med.

Nå er han altså tilbake med albumet Glemte Spor. Dette er et knippe låter hentet fra den danske musikkhistorien – noen deep cuts så langt nede i dypet at knapt noen har hørt de, og andre låter så kjente at de har dominert dansktoppen. Albumet ble spilt inn i en ganske avslappet atmosfære, eller som Uffe selv har beskrevet det, «We smoked some weed and drank some red wine which made the process really relaxed and I think you can hear that in the final result«.

På sine sosiale kanaler har han i flere uker presentert originalversjonene, nå nylig ga han ut den første singelen fra albumet – som slippes på LP i slutten av april. Den kan man nå bestille på pre-order fra din vanlige vinyldealer (bigdipper/vinylpladen), fra plateselskapet Bad Afro eller fra Uffe selv på Bandcamp.

Låtliste:

1.At Ruste Op

2.Baglæns

3.Ingenting

4.Spredt For Vinden

5.Nashet

6.Små Hjul

7.MorFar

8.Når Mørket Falder 03:02

9.Lil Johnnys Mund

10.Panorama