Uffe er tilbake!
Uffe Lorenzen er tilbake – denne gangen under eget navn og på tur på mimrestien. Den danske rocklegenden er kanskje mest kjent fra band som Spids Nøgenhad eller Baby Woodrose, men har i de siste årene vært aktiv med album utgitt under eget navn før han ble å se i bandet Lydsyn – sist sett på scenen på Kafe Hærverk i fjor – som han så langt har utgitt to album med.
Nå er han altså tilbake med albumet Glemte Spor. Dette er et knippe låter hentet fra den danske musikkhistorien – noen deep cuts så langt nede i dypet at knapt noen har hørt de, og andre låter så kjente at de har dominert dansktoppen. Albumet ble spilt inn i en ganske avslappet atmosfære, eller som Uffe selv har beskrevet det, «We smoked some weed and drank some red wine which made the process really relaxed and I think you can hear that in the final result«.
På sine sosiale kanaler har han i flere uker presentert originalversjonene, nå nylig ga han ut den første singelen fra albumet – som slippes på LP i slutten av april. Den kan man nå bestille på pre-order fra din vanlige vinyldealer (bigdipper/vinylpladen), fra plateselskapet Bad Afro eller fra Uffe selv på Bandcamp.
Låtliste:
1.At Ruste Op
2.Baglæns
3.Ingenting
4.Spredt For Vinden
5.Nashet
6.Små Hjul
7.MorFar
8.Når Mørket Falder 03:02
9.Lil Johnnys Mund
10.Panorama