Uffe er tilbake!

Uffe er tilbake!

Uffe Lorenzen er tilbake – denne gangen under eget navn og på tur på mimrestien. Den danske rocklegenden er kanskje mest kjent fra band som Spids Nøgenhad eller Baby Woodrose, men har i de siste årene vært aktiv med album utgitt under eget navn før han ble å se i bandet Lydsyn – sist sett på scenen på Kafe Hærverk i fjor – som han så langt har utgitt to album med.

Nå er han altså tilbake med albumet Glemte Spor. Dette er et knippe låter hentet fra den danske musikkhistorien – noen deep cuts så langt nede i dypet at knapt noen har hørt de, og andre låter så kjente at de har dominert dansktoppen. Albumet ble spilt inn i en ganske avslappet atmosfære, eller som Uffe selv har beskrevet det, «We smoked some weed and drank some red wine which made the process really relaxed and I think you can hear that in the final result«. 

På sine sosiale kanaler har han i flere uker presentert originalversjonene, nå nylig ga han ut den første singelen fra albumet – som slippes på LP i slutten av april. Den kan man nå bestille på pre-order fra din vanlige vinyldealer (bigdipper/vinylpladen), fra plateselskapet Bad Afro eller fra Uffe selv på Bandcamp.

Låtliste:

1.At Ruste Op
2.Baglæns
3.Ingenting
4.Spredt For Vinden
5.Nashet
6.Små Hjul
7.MorFar
8.Når Mørket Falder 03:02
9.Lil Johnnys Mund
10.Panorama

Related Posts:

Mats Johansen

Var musikkjournalist i årene 2000-07 og skrevet for bl.a. Groove og amerikanske Mind Over Metal i tillegg til Panorama. Etter en periode med skrivesperre åpnet jeg krana det året Panorama fylte 20 år, og leverte en solid mengde tekster på nytt. Så fulgte en ny sabbatsperiode der jeg fokuserte på å være quizmaster. Nå er jeg derimot tilbake - 30 år etter at Panorama ble grunnlagt. Sykt, egentlig. Har fokus på garasjerock, space rock, progrock, country, jazz, og psykedelia inspirert av seksti- og syttitallet. Skriver mer enn gjerne fritekster inspirert av rock. Har vært skuespiller på små scener i Oslo. Fotograferer både med LOMO og Hipstamatic.
Indieartister saksøker Google for KI-musikk

Indieartister saksøker Google for KI-musikk

Bjørn Berge tolker kultbandet Morphine på ny plate

Bjørn Berge tolker kultbandet Morphine på ny plate

Panorama er litt mer informativ igjen

Panorama er litt mer informativ igjen

Panorama kårer de beste albumene fra 2025

Panorama kårer de beste albumene fra 2025

De beste albumene fra 2025: Anmeldernes dom

De beste albumene fra 2025: Anmeldernes dom

Jokkes arvtager

Jokkes arvtager