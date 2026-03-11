Indieartister saksøker Google for KI-musikk

En gruppe musikere saksøker Google for å angivelig bruke rettighetsbeskyttet musikk fra YouTube til å trene en ny KI-modell.

Forsidefotoet viser Googleplex i San Jose. Foto: asoundd/Wikimedia Commons

Søksmålet ble levert til en føderal domstol i USA tidligere denne måneden. Blant saksøkerne finner vi den amerikanske låtskriveren Sam Kogon, den britiske komponisten Magnus Fiennes og flere band og produsenter fra den amerikanske indiescenen.

Kjernen i saken er Lyria 3, Googles nye musikkverktøy for kunstig intelligens. Det lar brukere av Googles Gemini-app lage korte musikkstykker – opptil 30 sekunder basert på tekst- eller bildebeskrivelser.

For å utvikle KI-verktøyet har Google brukt enorme mengder musikk som treningsdata. Søksmålet viser til forskningsartikler fra selskapet der utviklerne beskriver hvordan de samlet rundt 50 millioner musikkvideoer fra internett og hentet ut korte lydklipp fra disse.

– Kunne gjort det lovlig

Datasettet skal ha bestått av hele 44 millioner klipp, tilsvarende hundretusener av timer med musikk. Saksøkerne mener mye av materialet stammer fra YouTube.

– Google hadde alle muligheter til å utvikle dette produktet lovlig, heter det i søksmålet.

Google eier ikke bare YouTube, men driver også Content ID, et system plateselskaper og artister bruker for å spore og beskytte musikken sin på plattformen.

Likevel valgte Google å trene kunstig intelligens på materialet uten å klarere rettigheter, ifølge saksøkerne. I søksmålet påpekes det at lisensiering på ingen måte var umulig, men at det var raskere og billigere å bare kopiere musikken.

Del av en større KI-konflikt

Saken er bare den siste i en voksende konflikt mellom musikkbransjen og selskaper som utvikler kunstig intelligens.

Suno og Udio er blant KI-aktørene som allerede har blitt saksøkt av både plateselskaper og uavhengige artister. Striden handler i stor grad om hvorvidt trening av kunstig intelligens på rettighetsbeskyttet materiale kan regnes som lovlig bruk.

Artistene bak det nye søksmålet ønsker at saken skal bli et gruppesøksmål på vegne av uavhengige musikere. Dersom de får medhold i dette, kan det få store økonomiske konsekvenser for Google.

Så langt har Google ikke kommentert søksmålet.

PS: Ironisk nok har vi brukt KI som illustratør og skriveassistent i denne saken.