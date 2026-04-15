Snart Record Store Day – her er ekspertenes tips

På lørdag slipper platebransjen nesten 400 nye utgivelser i forbindelse med Record Store Day 2026. Vi har rådført oss med noen av platebutikkene som deltar.

Noen mener det er en kynisk måte å melke mer penger ut av det vinylkjøpende publikummet på. Andre står gladelig i tim elange køer for å sikre seg eksklusive plateslipp fra favorittartistene.

Lørdag 18. april er det igjen dags for Record Store Day (RSD). Arrangementet har røtter nesten 20 år tilbake, og markedsføres som de uavhengige plateforhandlernes dag. I år slippes 359 RSD-utgivelser av alt fra Charli xcx og Taylor Swift, til A-ha, Bruce Springsteen, The Cure og The Rolling Stones. Selv fordums jazzhelter som John Coltrane, Miles Davies og Chat Baker er representert.

Hva forventer bransjen av årets arrangement? Og hvilke tips har de til oss platekjøpere? Vi har spurt noen av platebutikkene som er med i år:

Big Dipper, Oslo – Andreas Leine Jakobsen

– Hvordan opplever dere interessen for Record Store Day i år?

– Interessen for RSD har vært vedvarende sterk og økende i de åra vi har holdt på. Når listene med utgivelser legges ut så tar det ikke lang tid før telefonen begynner å ringe og innboksen fylles opp med forespørsler. Det er jo alltid like spennende å se hvor langt bortover i gata køen strekker seg. Med tanke på bredden av utgivelser og det store volumet av titler får vi nok mye besøk i år. Og det lønner seg selvsagt å møte opp tidlig for å sikre seg best mulig fangst.

– Det pleier å bli kø?

– Det er stort sett alltid ganske heftig kø den første timen, og vi slipper inn folk i puljer sånn at det blir minst mulig spisse albuer og folk får mulighet til å bla igjennom. Vi har alltid et veldig bredt publikum denne dagen, og kjønnsfordelingen er nok mer jevnt fordelt enn andre dager. I tillegg til mye unge folk, og det er jo alltid et sunnhetstegn.

– Hvilke utgivelser tror dere blir mest etterspurt?

– Det som er ekstra kult i år er at det er to norske utgivelser som peker seg ut: livealbum med Slomosa og Darkthrone.

– Har RSD endret seg de siste årene – på godt eller vondt?

– Det har jo først og fremst blitt større og en mer veletablert greie. Enkelte år har det kanskje vært litt tynt utgivelsesmessig, men så har det tatt seg opp igjen senere år.

– Hvilke plater fra årets slipp vil du trekke frem?

– Jeg vil trekke frem Jackson C Franks selvtitulerte – et viktig og ekstremt godt album fra 60-tallet (produsert av Paul Simon). Det har blitt mer og mer kjent med åra, uten at vi har hatt noen god vinylutgave å tilby. Nå kommer den på dobbel LP med bonusspor.

Apollon Bergen – William Dack

– Hvordan er interessen for Record Store Day hos dere?

– RSD blir større og større for hvert år som går. Man skulle tro at interessen var direkte koblet til spesifikke utgivelser, men vi merker at folk synes det er en bra dag å besøke og støtte sin lokale platebutikk, uansett hva som er på listen. Det synes vi er utrolig gøy, og vi gleder oss hvert år.

– Har du noen tips til kundene?

– Lag en ønskeliste, sjekk nettsiden vår for å se hva vi sannsynligvis får inn og vær snill og grei med resten av gjengen i køen – og med de ansatte som jobber hardt for at alt skal gå smertefritt. Og sist, men ikke minst: husk at hver dag egentlig er Record Store Day om du vil! Vi er åpne syv dager i uken, nesten 365 dager i året, og har alltid mye nytt og gøy på lur i hyllene. Hvis du ikke kan møte opp kl. 08.00 på lørdag 18. april, frykt ikke! Det pleier å være en god bunke igjen som blir tilgjengeliggjort i nettbutikken søndag morgen.

– Hvilke utgivelser vil det gå mest av, tror du?

– For å drive litt selvreklame: I år er det første gang plateselskapet Apollon Records gir ut en offisiell RSD-utgivelse, denne gangen med våre venner i Slomosa! «Live in Bergen» slippes som en dobbel-LP på rød og svart ‘splatter’-vinyl i 2500 eksemplarer. Den gleder vi oss stort til å få ut i hyllene.

– Tradisjonen tro blir det nok en god del Swifties i køen utenfor som satser på å få fingrene i sjutommeren til Taylor Swift. Vi får en fin bunke, så vi satser på at ikke alle må dra hjem tomhendte.

– Og ellers, da?

– Listen i år er lang – mye stort, mye snålt – og det er absolutt noe å finne for alle, enten du nettopp har begynt samlingen eller er en komplettist som skal ha absolutt alle B-sider og liveopptak fra favorittbandet ditt. Det er definitivt noen godbiter å finne i alle slags sjangre og i alle slags varianter – fra 180g 45 RPM svart vinyl til zoetrope picture discs og regnbue-splatter-galskap. En kan forvente ca. 350 RSD-titler i hyllene hos oss den dagen.

– Har RSD endret seg de siste årene – på godt eller vondt?

– Det kommer litt an på hvordan man ser på det. I starten, for snart 20 år siden, var listen over «out of print»-plater ganske stor, og mye av fokuset var å gjøre disse ettertraktede platene tilgjengelige igjen for første gang på mange år. Etterspørselen etter vinyl har blitt såpass stor de siste årene at plateselskapene har blitt ganske effektive på å trykke repressinger av ettertraktede album, så man opplever mindre og mindre av «åååå, JESS, endelig!»-følelsen.

– Og oppsiden?

– RSD har fått mer fokus på sjeldenheter som aldri har blitt utgitt på vinyl – for eksempel å gjøre bootlegs til offisielle, remastrede utgivelser, eller helt ville fargede utgaver trykket i svært få eksemplarer. At større popartister gir ut RSD-titler er også ganske nytt, og det drar med seg en helt ny generasjon platesamlere til butikkene den dagen. Alt i alt opplever vi en positiv utvikling.

– Hvem er det som møter opp hos dere på RSD hos dere? Og pleier det å bli kø?

– Både stamkunder og førstegangskunder i alle aldersgrupper – det er utrolig stas å se. Erfaringsmessig blir det nok kø. De første pleier å stille seg opp utenfor omtrent en time før åpning, men du vet jo aldri når T. Swift slipper noe.

Apollon Tønsberg – Emma Ystebø

– Hvordan er interessen i år, og har du tips til kundene?

– Interessen er like høy som tidligere år. Det har kommet inn mange spørsmål på forhånd. Mitt tips er å gjøre seg kjent med utgivelsene på forhånd, og å være tidlig i køen. RSD er «first come, first served!»

– Hvilke utgivelser tror du blir mest etterspurt?

– Taylor Swift. Hun trekker kunder som ikke kommer hit så ofte ellers. Det er nok primært kvinner under 50 som går for denne.

– Har RSD endret seg de siste årene – på godt eller vondt?

– At det har blitt flere RSD-dager i året, som Black Friday, vanner ut konseptet litt, synes jeg. Den originale RSD-dagen er å foretrekke.

– Er det noen plater fra årets slipp du vil trekke frem?

Ja! Analog-skiva til A-ha er for første gang ute på vinyl, så det er jo spesielt. Og så kommer vi ikke unna Taylor Swift. Vi kommer heller ikke unna en liveboks med Grateful Dead.

All Good Clean Records – Jacob og Ole

– Har dere tips til kunder som skal handle på Record Store Day hos dere på lørdag?

– Vi opplever økende interesse for denne dagen, og et godt tips er å møte opp i god tid før butikken åpner. Det er ofte i løpet av den første timen at de fleste titlene blir utsolgt. Et annet tips er å møte opp med en positiv innstilling og et åpent sinn. Record Store Day er utover den kommersielle delen en utmerket anledning til å bli kjent med andre platesamlere og slå av en hyggelig prat med likesinnete.

– Hvilke utgivelser er mest etterspurt?

– De mest etterspurte i år er nok Slomosa, Taylor Swift, The Cure, KPop Demon Hunters, Pink Floyd og A-ha.

– Har RSD endret seg de siste årene, og i så fall til det bedre eller verre?

– Vi har vært med i 10 år og det er vel naturlig at et slikt event endrer seg fra år til år, men når alt kommer til alt er det litt som juleaften. Tradisjonen er den samme, men man kan selv gjøre noen endringer eller små vri for å gjøre det bedre eller hyggeligere enn i fjor.

– Pleier det å bli kø hos dere?

– Ja, det gjør det! Vi bruker å servere frokost og kaffe til alle som står i køen. Det er de samme fire-fem kunder som kommer tidligst hvert år, og ellers er det en godt miks av nye og gamle kunder.

– Er det noen plater fra årets slipp dere vil trekke frem?

– Fjorårets beste liveplate kommer endelig på vinyl, så det blir stas! Adrianne Lenker det altså. Ellers må vi trekke fram det fantastiske samarbeidet til Teenage Fanclub & Jad Fair, et av 2000-tallets mest undervurderte album om du liker litt skranglete indierock. Og så kan vi ikke glemme Camper Van Beethoven, nå kommer endelig coveralbumet deres av Fleetwood Macs Tusk!

Playcom Åsane (Bergen) – Robin Mortensen

– Hva synes du om RSD?

– Record Store Day er alltid en flott handledag hos oss. Vi opplever interessen som bra, og det er jo våre stamkunder som står for det meste av den. De er nesten bedre informert om hva som kommer enn oss.

– Hva vil folk ha i år?

– Det er mye bra å velge blant i år, men kanskje mest Pink Floyds liveplate fra 1975, Knopfler/Harris med All The Roadrunning, Taylor Swift, og ikke minst de lokale heltene i Slomosa.

– Hvordan synes du RSD har utviklet seg gjennom årene?

– Den har kanskje vært litt vel mye fargede varianter av allerede tilgjengelige plater den siste tiden. Det er jo bedre når det kommer «nye» ting som ikke har vært ute før. Kanskje RSD har utspilt sin rolle litt, i alle fall Black Friday-varianten.

– Hvem er kundene denne dagen?

– Stamkundene våre og noen drop-ins. Vi har ikke i nærheten av samme trøkket rundt dette som f.eks. Apollon i Bergen sentrum. De har kø. Her er det roligere.

– Er det noen RSD-utgivelse som utmerker seg for deg i år?

Slomosa – Live in Bergen som kommer ut på lokale Apollon Records. Det er 2500 eksemplarer av denne, og jeg tror vi kommer til å selge fort ut.

Shabby Records (Haugesund) – Vidar W. Aas

– Hvordan tror du årets RSD blir hos dere?

– Det er fler og fler som kjøper vinyl, så jeg forventer mange i butikken på lørdag. Vi pleier å sette omsetningsrekord hver RSD – bortsett fra Black Friday-arrangementet.

– Har du tips til publikum/platekjøperne denne dagen?

– Møt opp tidlig, særlig hvis det er noe du er på jakt etter. Og dersom ikke du kan komme, så sjekk tidlig på mandag. Send epost eller ring.

– Hvilke utgivelser tror du blir mest etterspurt?

– Kiss, Pink Floyd, Emmylou Harris, Suede samt Sensational Alex Harvey Band vil det nok gå litt av. Det er kjekt at årets RSD har grupper mange samler på.

– Er det noen titler fra årets slipp du vil trekke frem?

– Slomosa! Live in Bergen er etterspurt, ingen tvil om at de er på vei opp. Kiss. Thin Lizzys Cleveland-konsert fra glansperioden. Tom Petty – en liveplate med mange gullkorn. Pluss uendelig mye mer. Finner du ingenting på årets RSD, er du ganske sær!