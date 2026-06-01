Klart for lyse juninetter i Moss!

Jeg flyttet til Moss for noen år siden. Ikke visste jeg da at jeg skulle få oppleve en av landets beste festivaler i vår egen lille «bakgård» i byens Møllepark. Lyse Netter var allerede for flere år siden en festival jeg mente var noe som definitivt var viktig å ta vare på – dette var en festival som la opp sitt program etter kjærleik til musikken.

Dette var, og er, en festival som ikke forholder seg til pakketilbud fra bookingagentene (som mange andre festivaler gjør). Lyse Netter velger heller sitt program fra hjerterøttene og de allsidige notatbøkene til produsent, musiker og .. tusenkunstner Emil Nikolaisen. Derfor har man de siste årene fått levert folkemusikk i gresset i Mølleparken, DJs i bakgården til House of Foundation, og sjelefrelsende folkmagi fra nesten utenomjordiske Daisy Rickman. Man har sett etablerte navn som Valkyrien Allstars, Fay Wildhagen (for en konsert!) og Susanne Sundfør på den store scenen, samtidig som kommersielt perifere navn som Sonic Boom, Hunt Sales og Ian Svenonius levere strålende konserter for et overbevist publikum.

I tillegg arrangeres det spoken word, workshops, og paneldebatter der musikk og musikkhistorie er tema. Det er en festival som er såpass mot strømmen at den egentlig kanskje ikke har livets rett i en liten by som Moss. Noe av grunnen for de tankene er kanskje hva slike småbyfestivaler egentlig er i store deler av resten av landet – festlige lag for byens innbyggere der musikken ofte er bakgrunnsmusikk for fest og moro. Lyse Netter er noe helt annet – jeg våger faktisk å melde at denne festivalen nesten er unik her til lands. Disse dagene i Moss er selvsagt nydelige dager for fest og moro for alle mossinger, men jeg mener man ser vyer fra festivalen som går utover både kommunegrenser og landegrenser. Dette er en happening som allerede nå tiltrekker seg både musikere og publikum fra andre deler av verden, og de kommer fordi de vet at dette er noe helt annet!

Vel, det får være nok rabulering – let’s get down to business.

Årets festivalprogram er deres kanskje sterkeste siden jeg oppdaget festivalen. Nei, det er ikke headlinere på høyde med Øya, og de fleste av oss kjenner ikke til det meste av det som tar turen til Moss om to uker. Men, lukta av det som kommer har likevel gourmetkvaliteter: Motorpsycho skal ta med seg saksofontalentet Kjetil Møster og gjøre noe nye greier, og Møster gjør like gjerne også et sett med sitt strålende ensemble Møster. Vibeke Saugestad – byens ubestridte rockdronning vender tilbake til byen for å gjøre et sett, Lars Lillo-Stenberg skal spille låter av den britiske låtskriveren John Martyn, og Kåre & The Cavemen skal spille sitt strålende album Long Day’s Flight ’till Tomorrow.

Som om ikke det er nok, så tar selveste Röyksopp turen innom for å gi ett av sine legendariske DJ-sett i parkmørket, pønklegenden John Lydon (ja, han fra Sex Pistols og PiL) kommer for å prate om sitt utrolige virke, Erlend Ropstad skal spille mer rock, Truls fra Lukestar/Truls & The Trees er tilbake, og Dungens Gustav Ejstes skal gjøre et DJ-sett.

«Nå er det vel ikke mer?», spør du kanskje. Men, joda det er mer. Mye mer. Og det er her kanskje det mest interessante i festivalprogrammet dukker opp. De overraskelsene du virkelig ikke har hørt om, men som er tuftet på den samme kjærleiken til musikk som vi alle egentlig har i oss, og som hentes frem fra alle hjørner av den musikalske underskogen.

For min egen del ble jeg overlykkelig av å se at Østfolds egne Utan Dom. har fått plass på programmet. Deres sørgmodige historier om tristesse og sorte roser er en godt skjult hemmelighet som virkelig fortjener å bli sett og hørt med et lydbilde i Bermudatriangelet mellom Thåströms tristeste ballader, de melankolske karamellene til britiske Tindersticks og mørket til Midnight Choir. Men, det blir like spennende å oppdage lyden av Joakim Åhlund & Jockum Nordström Sekstett (der man like gjerne finner frijazz, afrofunk eller krautrock), pønklegendene Brainbombs, og Yttling Jazz.

Fremdeles er det masse mer på programmet, men du skjønner kanskje greia. Det skjer i Moss 12.-14.juni og hvis du vet hva som er bra for deg tar du turen til byen denne helga!