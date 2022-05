Drar i gang landsomspennende verdenssatsing

Fem norske festivalarrangører går sammen om å satse på verdensmusikk. Målet er å lage flere byfestivaler til høsten.

Festivalene som står bak Movement-nettverket er Oslo World, Tromsø World, Molde Mundo, Ibsenhuset i Skien (Skien World) og Bergen Internasjonale Musikkfestival.

Gjennom nettverket skal festivalene dele internasjonale artister. Tanken er at dette vil gjøre Norge til et mer attraktivt konsertstoppested for artister fra hele verden. De to første bookingene gjennom nettverket er kudroartisten Pongo og den argentinske folkemusikeren Chango Spasiuk.

Etter at Rikskonsertene ble lagt ned har tilfanget av verdensartister som har konserter i Norge skrumpet betydelig, ifølge initiativtakerne.

-Markedet er ikke lenger Norge, men Skandinavia. Turneene går derfor innom Oslo – Stockholm – København – Helsinki, fremfor fire-fem norske byer. Dette har vi lyst til å gjøre noe med, og heldigvis er vi ikke alene. Man trenger nemlig en gjeng med ildsjeler, som er villige til å ta risiko og skape blest rundt artister som enda ikke har et stort publikum i Norge. Det har vi endelig funnet i Movement-nettverket, sier festivalsjef Oslo World, Alexandra Archetti Stølen.

-For vår festival betyr dette samarbeidet at vi igjen kan booke større internasjonale artister som vi ikke har hatt mulighet til de siste årene. Å være del av et slikt nettverk betyr at vi kan støtte oss til erfarne og kunnskapsrike arrangører, som også kan lære av hverandre – både når det gjelder det administrative, praktisk gjennomføring og ikke minst når det kommer til å oppdage nye band og artister, sier Tine Larsen, kulturkonsulent i Bergen internasjonale kultursenter.