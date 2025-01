Panorama kårer den beste musikken i 2024

Vi har sjekket våre årslister både dobbelt og trippelt! Her er Panoramas offisielle årliste over de beste albumene fra 2024.

Det er sjelden redaksjonen er veldig samstemte om hva som har vært den beste utgivelsen, noe vi mener er et godt tegn. Vi sitter tross alt ikke og sprenghyper musikk i Panorama. Likevel var uenigheten kanskje enda større enn den pleier i år. Blant de 100 albumene våre fem skribenter valgte seg ut, gikk bare 12 igjen hos to eller flere av oss.

The Cure-albumet Songs of a Lost World kom seg med på tre av fem lister, og dermed gikk Crawley-gjengens første utgivelse siden 2008 helt til topps i vår avstemning. På listen ble det også plass til to norske innslag: bergenserne i Kristi Brud samt den allsidige veteranen Jan Bang.

Sjekk forresten gjerne ut våre individuelle albumlister her.

The Cure – Songs Of A Lost World

Vampire Weekend – Only God Was Above Us

Hamish Hawk – A Firmer Hand

Peter Perrett – The Cleansing

Brooke Candy – Candyland

John Grant – The Art Of The Lie

Clairo – Charm

Pet Shop Boys – Nonetheless

Nick Cave & The Bad Seeds – Wild God

The Lemon Twigs – A Dream Is All We Know

Jan Bang – Reading The Air

Charli xcx – Brat

Kristi Brud – Alt Er Nytt

The Dream Machine – Small Time Monsters

The Last Dinner Party – Prelude to Ecstasy