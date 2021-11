Drar til verdensrommet i debut-video

Victoria Bakka (19) er ei jente fra bergenstraktene som fra starten av, har jobbet med proffe folk.

Som barn fikk hun synge duett med Alexander Rybak og Sissel Kyrkjebø. Debutalbumet hennes, Out of Orbit, er produsert av countrymusikeren Håvard Skåtun, kjent fra Idol og The Voice. Singelen ble sluppet i sommer og albumet ble gitt ut 22. oktober.

Musikkvideoen til tittelkuttet og singelen med samme tittel, er produsert av Marcelo Riffo – en videograf og regissør som har jobbet med navn som Fjorden Baby, Akeron, Stig van Eijk og Gyda.

I musikkvideoen later hun til å sveve i verdensrommet syngende mens hun spiller på et el-piano.