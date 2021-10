I anledning Verdensdagen for psykisk helse Sår

Nina Jebens er en artist fra Tromsø som operer i krysningspunktet mellom singer/songwriter-verdenen og elektropop. Tekstene, som hovedsaklig er på norsk, beskriver hun selv som ektefølt. De omhandler naturen og menneskeheten.

I sammenheng med Verdensdagen for psykisk helse, gir hun i dag ut singelen Sår.

Panorama har fått førsteretten til å vise frem musikkvideoen til sangen, som du kan se under artikkelen.

Følelser som sorg, angst og depresjon er ofte forbundet med skam og er vanskelig å ta plass med i fellesskapet. Hun mener at gjennom å akseptere at vonde hendelser kan være en del av livet, blir de lettere å komme over.

Nina vedgår at sangen er delvis basert på egne opplevelser, men at hun bruker et alter ego når hun nå uttrykker disse følelsene, for å skape litt mer rom både for seg selv og kanskje andre som også har opplevd å ha det vanskelig, og som kan relatere til materialet. Det lette elektroniske lydbildet står i kontrast til tekstene som er direkte og ærlige.

Sangen er hentet fra Nina Jebens debut-EP, Off the Record.

Hun har tidligere gitt ut to singler og en musikkvideo til låten «Kriger, e du klar».