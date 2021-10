Sjørøvermusikk for voksne Unholy Hymns

Karakter

Kall det gjerne dark folk, death folk, punk folk, horror folk, murder folk, alternative folk eller blackgrass, men Bridge City Sinners blander swing-jazz, shantys, bluegrass og folkemusikk fra Appalachene, med en pønka attityde og bekmørke tekster om sinnets dunkleste sider. Temaene spenner fra sinnsykdom til nekrofili og handler om spøkelser og seriemordere.

Bandet er fra Portland, Oregon, og har hatt en enorm oppsving de siste par årene, særlig via Instagram. Den karismatiske frontfiguren Libby Lux – en femme fatale med tattoveringer fra topp til tå og en dynamisk stemme som behersker alt fra sukkersøt hviskesynging til brutal growling, har mye av æren for bandets popularitet. Foruten å synge, spiller Libby ukulelebanjo. Resten av besetningen, som består av menn, står for kontrabass, fioliner, gitarer, dobro, banjo, mandolin, vaskebrett og koring.

Deres siste album, Unholy Hymns, mangler en skikkelig hit-låt, som gjenombruddslåta Song of the Siren, som gjorde bandet til et internettfenomen.

Sangene på Unholy Hymnes er ikke fengende nok til at de settes på repeat hjemme, i bilen eller i hodetelefonene, men fungerer nok best i en konsert-setting, ettersom den da lettere skaper en kollektiv stemning av å være ombord på et sjørøverskip eller i et annet parallelt univers.