Kan bli den nye Linda Vidala Gir en F

Karakter

Miss Karim er en ny, ung rapper fra Sunnmøre som er i ferd med å skape bølger innen norsk rap med sine direkte tekster og eplekjekke attitude.



Hver gang det kommer en ny, norsk, kvinnelig rapper inn i rampelyset, er de borte like raskt som de dukket opp. Enten blir de slukt av TV-stjernelivet og blir sangstjerne i stedet, eller de blir gravide, som er tilfelle for minst to kvinnelige rappere som har blitt kjendiser de siste fire åra.

Miss Karim er et friskt pust i den testosteronfylte rap-verdenen. Mens kvinnelige rappere fort posisjonerer seg enten som feminister eller som en av gutta, våger Miss Karim å være både tøff og sexy uten at det blir politisk.

Hun er verken kjendisbarn eller instagrammodell, men har likevel en glamorøs utstråling. Hun er verken gjengmedlem (så vidt jeg vet) eller flyktning, men formidler likevel en slags gatekredibilitet.

Miss Karim er forbløffende god til å rappe, med tanke på at hun platedebuterte først i år, og ikke kan ha gjort så mye live-jobber de siste par åra til at det har gitt henne noe verdifull feedback på teknikken og leveringa.

Hun har mye av det som skal til for å kunne bli en ny Linda Vidala. Det er lett å være «bad ass», men Miss Karim mangler ei hit-låt, et større repertoar i fraseringene og muligens et litt mer tilgjengelig vesen, for å ta av.

Musikkvideoene hennes har båret litt preg av å være laget på budsjett, med litt mangelfull fargerkorrigering, underlig klipping og upresis lip synch. Men som med alt annet, blir man bedre, bare man jobber med det, og musikkvideoen til hennes siste solo-single, Gir en F, er riktig så bra, og mer smakfullt laget enn de forrige.

Sjekk den her, og døm selv.