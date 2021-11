Videopremiere fra Alinzey

Martin Alin Zehani Engan, eller Alinzey blant fansen, er en up and coming rapper fra Bodø med et navn som er kjent i rap-miljøet landet over. Den 16. juli slapp han låta «Seiern ska nås», hvilket er et spark til den rådende narkotikapolitikken i landet.

– Målet mitt har vært å bidra til å få en mer human ruspolitikk fordi historien har vist at forbudspolitikken bare gjør vondt værre. Samtidig ønsker jeg å lage god musikk som skiller seg ut med tanke på innhold, kvalitet og originalitet, forteller den selvsikre rapperen.

Låta har et rocka gitarriff og en tung old school beat. Opprinnelig ble beaten progget av russiske Alexander Bierk. Senere fikk låta ny bass og melodi i Bergen hos chilenske Diego Lopez a.k.a. Fuegito. Teksten ble til over to dager, skal vi tro Alinzey.

Blir trist

Han håper låta vil bidra til aksept og bedre forståelse for ulikheter i samfunnet, og gi håp til de som har det vanskeligst fra før om at rettferdigheta vinner til slutt.

– Som de aller fleste vet har den rådende ruspolitikken ført til enormt mange unødvendige dødsfall. Jeg har selv sett og kjent den feilslåtte politikken – hva vondt den fører med seg av utenforskap, trakassering og at man ikke skal kunne være seg selv, men det som har rørt meg mest til å bruke musikken politisk til å få til en endring er at det er så mye venner, bekjente eller venners familie som har vært direkte berørt av tragiske utfall som burde vært unngått. Jeg blir regelrett trist av å se enkelte skjebner når det er så unødvendig.

Videoen, som Panorama har fått kjøre premieren på, er skutt i Bodø av Jonathan Ankill og Christian Lindahl.