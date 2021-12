Potent rock fra Verdal All Bets are Off

Karakter

Dette albumet durer som et dieselaggregat gjennom natten og åpner friskt med en allsangvennlig rockelåt som virkelig sparker fra. Stilen minner mye om Mötley Crue, bare at Prospect låter som en mer potent og sulten utgave av sine gamle helter. Mange av disse låtene kunne vært hits dersom de ble gitt ut på åttitallet. Alt stemmer, fra halsbrekkende gitarsoloer, ballespark-vokal, tøffe riff, fengende refrenger, testosteronfylte koringer, og hardtslående trommer uten for mye fiksfakseri.

Dersom dette låter like bra fra scenen, har bandet en lys fremtid foran seg som et live-band som kan sette fyr på lokalet.

Høydepunkter på skiva: All Bets are Off, Breakneck Speed, Blame it on the Booze, og Turn it Up, som å mange måter låter som Ozzys hit-låt, Bark at the Moon, i saktere tempo.

En sterk firer for denne utgivelsen.