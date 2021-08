Medisin mot reisefeber Guide Me Home

Karakter

Wayoh er et band fra Molde som behersker dette med vokalharmonier. Deres single-debut, i alle fall etter Spotify å dømme, er kalt Guide Me Home. Den handler om at hjemme er best, selv om det er deilig å reise bort fra all kjas og mas iblandt, og musikalsk er det som å reise litt bakover i tid i en tidsmaskin, for dette låter litt som Melissa Etheridge og Texas i en og samme gruppe. De flotte vokalharmoniene leveres av Cathrine Eidskrem og Tanja Kristine Holen, godt backet av Terje Nodland på gitar, Simen Bugge på perkusjon og Thomas Morewood Rødal på bass. Bandet spiller tight og fint, og alle kommer til sin rett gjennom et balansert lydbilde. Musikken er fengende og luftig.

Sangen passer dessuten ypperlig som medisin mot reisefeber. Skal du ut og fly, kan du ha denne på øret, og all nervøsitet er borte på et blunk.