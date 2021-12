Her er de beste albumene fra 2021

Vi har laget våre lister og sjekket dem dobbelt. Nå er det på tide å kåre de aller beste platene fra 2021.

Som alltid var det god spredning da sju betrodde panorister leverte sine årslister i forrige uke. Av de 140 albumene på våre lister, ble det 103 enkeltoppføringer.

Det er slik vi liker det. En god panorist lytter til det hen har lyst å lytte til – og blåser i hype og konformitet.

Derfor er det ingen stor overraskelse at den kun var én eneste plate som kom med på et flertall av listene: Fire av sju, for å være nøyaktig. Denne prestasjonen er det Motorpsycho som står for. Men årets beste plate er ikke norsk.

Den er svensk. Mannen bak var en sentral skikkelse i viktige Ebba Grön og Imperiet på 1970- og 80-tallet. Siden 1989 har han levert solide soloalbum med jevne mellomrom. I år gav han ut Dom som skiner – som vi altså herved utroper som årets aller beste album. Vi snakker selvfølgelig om Sven Joachim «Pimme» Eriksson Thåström. Eller Thåström, som de fleste bare kaller ham.

Dette er Panoramas offisielle årsliste for 2021

1. Thåström – Dom som skiner

2. Motorpsycho – Kingdom of Oblivion

3. Erlend Ropstad – Da himmelen brant var alle hunder stille

4. Daniel Romano’s Outfit – Cobra Poems

5. Robert Plant | Alison Krauss – Raise the Roof

6. Billie Eilish – Happier Than Ever

7. Mogwai – As the Love Continues

8. Dry Cleaning – New Long Leg

9. Courtney Barnett – Things Take Time, Take Time

10. The War On Drugs – I Don’t Live Here Anymore

11. Jonas Alaska – Girl

12. Deafheaven – Infinite Granite

13. Carcass – Torn Arteries

14. Tønes – Thilda Bøes legat

15. Japanese Breakfast – Jubilee