Her er de beste albumene fra 2022

Året er omme og fasiten er inne. Her er de beste albumene fra 2022, ifølge musikkavisen Panorama.

1. Röyksopp – Profound Mysteries I, II & III

2. The Sadies – Colder Streams

3. Wet Leg – Wet Leg

4. Big Thief – Dragon New Warm Mountain I Believe In You

5. Alvvays – Blue Rev

6. Mattiel – Georgia Gothic

7. Aurora – The Gods We Can Touch

8. Delines – The Sea Drift

9. Cmat – If My Wife New I’d Be Dead

10. The Smile – A Light For Attracting Attention

11. DeLillos – Evige Dager

12. The Beths – Expert in a Dying Field

13. Sondre Lerche – Avatars Of Love

14. Weyes Blood – And In The Darkness, Hearts Aglow

15. Madrugada – Chimes At Midnight

16. Spoon – Lucifer On The Sofa

17. The Dogs – El Verdugo

18. Daniel Rossen – You Belong There

19. Knekklectric – Alt blir verre

20. Angel Olsen – Big Time

20. Bedouin Soundclash – We Will Meet In A Hurricane

20. Fantastic Negrito – White Jesus, Black Problems

20. Tove Lo – Dirt Femme

Hovedbilde: Stian Andersen/promobilde