Panoramas offisielle årsliste – 2019

Vi har fyrt opp kalkulatoren og lagt sammen alle albumlistene til våre medarbeidere og venner. Her er årets 10 aller, aller beste skiver.

Så, hvem ga ut det beste albumet i 2019, synes du? Og hvem har de 19 neste albumene på listen din? Vi stilte disse spørsmålene til fem av Panoramas bidragsytere i desember, og svarene deres kan du lese her.

Aller øverst på vår summerte 2019-liste finner vi Sharon van Etten, som var med på fire av fem individuelle lister og kunne notere seg for to tredjeplasser. I et såpass spredt felt som Panoramas årslister pleier å være, ble dette utslagsgivende. Nick Cave & The Bad Seeds, som kom på andreplass i vår kåring, nådde opp på tre av fem lister. Da hjalp det ikke at én av disse var en førsteplass.

Tredjeplassen gikk til Vampire Weekend…mens vi må ned til sjetteplass for å finne eneste nordmann på lista: Erlend Ropstad med Brenn siste brevet.

Panorama kårer årets beste 2019-album:

1. Sharon van Etten – Remind Me Tomorrow 2. Nick Cave & the Bad Seeds – Ghosteen 3. Vampire Weekend – Father of the Bride 4. Jenny Lewis – On the Line 5. Purple Mountains – Purple Mountains 6. Erlend Ropstad – Brenn siste brevet 7. Bill Callahan – Shepherd in a Sheepskin Vest 8. Weyes Blood – Titanic Rising 9. Angel Olsen – All Mirrors 10. Michael Kiwanuka – KIWANUKA

Boblere: Orville Peck – Pony, Aldous Harding – Designer