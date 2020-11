Sender norsk digitaljazz ut i verden

Norwegian Digital Jazz Festival, med blant andre Bugge Wesseltoft, Nils Petter Molvær, Ketil Bjørnstad, Silje Nergaard og Mats Eilertsen på plakaten, satser på å nå jazzfans over hele verden.

Allerede på torsdag denne uken ble festivalen lansert i Tyskland, Østerrike og Sveits, med konsertbilletter tilgjengelig for 10 Euro og oppover. Neste helg tas festivalen til USA, i samarbeid med Big Ears Festival i Knoxville.

Norwegian Digital Jazz Festival har sitt utspring fra konsertserien Jazz fra Sentralen, som ble arrangert for å gi norske jazzmusikere en scene for digitale konserter i koronapandemien.

– Dette er artister som er vant til å spille flere konserter i uka og reise Norge og verden på kryss og tvers, og vi inviterte dem da spillekløen var på sitt aller kraftigste, forteller jazzspesialist Per-Kristian Rekdal fra Musikkprofil. Sammen med medarrangør Christer Falck prøver han nå å få etablert festivalen i flere land.

Rekdal er opptatt av at prosjektet skal være bærekraftig , med et førende prinsipp om at musikk koster penger.

– En dag er vi tilbake i normalen, og da kan vi møte oss selv i døra dersom vi har innarbeidet en forventing hos publikum at konsum og bruk av musikk er kostnadsfritt, sier Rekdal i en pressemelding.